Экономическая польза от признания ДНР/ЛНР больше, чем издержки, рассказал директор Института социально-экономических исследований Финансового института при Правительстве РФ Алексей Зубец в интервью Украина.ру

Гражданам РФ, которые считают, что России придется содержать ЛНР и ДНР за их счет, нужно объяснять, что это не так, заявил эксперт. «Обезлюдевший Крым и Донбасс». Суздальцев о том, какие территории РФ кроме Кубани хочет отобрать Украина © Владимир Трефилов

По его словам, для российского рынка труда является благом появление нескольких миллионов трудоспособного населения, которые, переселившись на территорию РФ, займут рабочие места, на которые сегодня претендуют мигранты из Центральной Азии.

«Из-за демографических проблем в 1990е у нас просто не хватает людей в экономике. Появление сотен тысяч квалифицированных и образованных людей, близких к нам этнически, — это огромный ресурс, который будет полезен для российской экономики. И эффект его гораздо выше, чем затраты на поддержку экономики ДНР/ЛНР», — указал Зубец.

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