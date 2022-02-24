Санкционное давление Запада на Россию будет нарастать, но оно не достигнет критического уровня, заявил директор Института социально-экономических исследований Финансового института при Правительстве РФ Алексей Зубец в интервью Украина.ру

Санкции, которые Запад вводил в 2014 году, были нацелены на то, чтобы изменить внешнеполитический курс России, но они не сработали — позиция России, за которую она подвергается давлению, стала еще жестче, указал Зубец. Блеф не удался: Запад боится вводить жёсткие санкции против России за признание ДНР и ЛНР © AP, Jose Luis Magana

«Поэтому у американцев и европейцев возникают вопросы, зачем их в таком случае вообще вводить. Так что они введут санкции для сохранения лица, но никакого ущерба для России они не нанесут. Кроме того, в случае жестких санкций у России будут развязаны руки в политическом и экономическом смысле», — сказал эксперт.

Поэтому Западу нужно сделать так, чтобы руки у России продолжали быть связанными, а этого нельзя добиться при введении жестких санкций, пояснил Зубец.

При этом, подчеркнул эксперт, новые санкции против РФ невыгодны европейцам, и они это понимают — они могут потерять новые сегменты рынка, например, в области финансовых расчетов и использовании их валюты для финансовых операций.

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Ранее США ввели санкции против Внешэкономбанка РФ, «Промсвязьбанка» и суверенного российского госдолга. ЕС объявил о санкциях против 351 депутата Госдумы, которые проголосовали за признание независимости ДНР и ЛНР, а также 27 физических и юридических лиц.