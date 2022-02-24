От США, основного бенефициара НАТО, и Великобритании все чаще звучит воинственная риторика, а влияние администрации Зеленского на происходящее весьма ограниченно, отметил в интервью Украина.ру белорусский политик Сергей Лущ

Лущ подчеркнул, что ни в России, ни в Европе большой войны никто не хочет. Однако риторика со стороны США и НАТО говорит об опасности вынуждения Киева к новым провокациям. "К войне готовы". Если Запад поможет Украине деньгами и оружием © Facebook, Денис Шмигаль

«Украинское руководство политически не субъектно, не способно влиять на международную ситуацию, есть опасения, что и на внутриполитическую обстановку влияние администрации Зеленского весьма ограничено. Поэтому мы имеем шанс получить масштабную провокацию с перерастанием в международный военный конфликт», — предостерег Лущ.

Ранее ситуация в Донбассе обострилась. В ДНР и ЛНР заявили об усилении обстрелов со стороны ВСУ. В республиках объявили эвакуацию мирного населения и мобилизацию военнообязанных. Президент РФ Владимир Путин признал независимость республик. Россия заключила с ДНР и ЛНР договоры о сотрудничестве, в том числе в сфере обороны.

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