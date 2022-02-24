Москва и Минск неоднократно совместно выражали обеспокоенность из-за милитаризации на востоке Украины и наращивания контингента войск НАТО на границах Союзного государства, отметил в интервью Украина.ру белорусский политик, глава создающейся партии «Союз» Сергей Лущ

Конфликт в Донбассе затронул Белоруссию в 2014 году и затронет и сейчас, подчеркнул политик. Лукашенко назвал условие для окончания конфликта в Донбассе © president.gov.by

«Прошедшие учения и нахождение «группировки сдерживания», которая в любой момент может дать адекватный ответ, на территории Белоруссии — понятный и оправданный шаг с точки зрения безопасности», — заявил Лущ.

Эксперт предположил, что в итоге Белоруссия и Россия достигнут более высокого уровня сотрудничества в сфере безопасности, и существование союзной группировки войск станет реальностью.

Ранее часть российских войск осталась после завершения учений «Союзная решимость-2022» дислоцирована на территории Белоруссии. Как заявил Минск, это решение вызвано обострением ситуации на Донбассе, а как долго войска останутся в республике — зависит от Запада.

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