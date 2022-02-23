Президент Украины Владимир Зеленский не дал ясного ответа журналистам на вопрос о том, будет ли на Украине введён визовый режим с Россией, передаёт новостное агентство "ДС" 23 февраля

«У меня есть много предложений от нашей команды относительно нашей реакции (на признание Россией ЛДНР — ред.). Они связаны с дальнейшими шагами РФ», — сказал Зеленский. ВСУ ведут обстрел ДНР минами, запрещенными «Минском» © Facebook, Ministry of Defense of Ukraine

Ранее СНБО Украины ввёл режим чрезвычайного положения на всей территории Украины, кроме части Донецкой и Луганской областей, контролируемой Киевом, где действует режим Операции объединённых сил.

Ранее, 17 февраля, в Донбассе началось военное обострение. ДНР и ЛНР сообщили об учащении обстрелов с украинской стороны. Руководство республик заявило, что Киев планирует наступление. Из ЛДНР с вечера 18 февраля в Россию было эвакуировано 49 тыс. жителей. 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании Донецкой и Луганской народных республик независимыми государствами.