Госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон призвал искать мирного решения конфликта на Украине. Его слова передаёт радиостанция France Inter 23 февраля

Ранее во вторник, 22 февраля, ЕС единогласно принял пакет санкций против России из-за признания ДНР и ЛНР. Кость Бондаренко: Если Путин не нападет, Украину ждут тяжелые времена © РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

«То, что произошло — это то, что Владимир Путин разорвал свои обязательства. Но я думаю, что нам нужно быть четкими в наших реакциях. И необходимо все еще, если это возможно, искать мирное решение», — заявил французский чиновник.

Ранее, 17 февраля, в Донбассе началось военное обострение. ДНР и ЛНР сообщили об учащении обстрелов с украинской стороны. Руководство республик заявило, что Киев планирует наступление. Из ЛДНР с вечера 18 февраля в Россию было эвакуировано 49 тыс. жителей. 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании Донецкой и Луганской народных республик независимыми государствами.