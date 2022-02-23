Ранее во вторник, 22 февраля, ЕС единогласно принял пакет санкций против России из-за признания ДНР и ЛНР.
«То, что произошло — это то, что Владимир Путин разорвал свои обязательства. Но я думаю, что нам нужно быть четкими в наших реакциях. И необходимо все еще, если это возможно, искать мирное решение», — заявил французский чиновник.
Ранее, 17 февраля, в Донбассе началось военное обострение. ДНР и ЛНР сообщили об учащении обстрелов с украинской стороны. Руководство республик заявило, что Киев планирует наступление. Из ЛДНР с вечера 18 февраля в Россию было эвакуировано 49 тыс. жителей. 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании Донецкой и Луганской народных республик независимыми государствами.