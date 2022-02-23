Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция собирается продолжать сотрудничество и с Россией, ни с Украиной. Его слова 23 февраля приводит газета Daily Sabah

«У нас политические, военные и экономические отношения с Россией. То же самое — с Украиной. Мы не сможем от таких отношений отказаться, если меня об этом попросят, поскольку для нашей страны это представляет большой интерес», — сказал Эрдоган.

Он отметил, что Турция не планирует вводить санкции в отношении Москвы. Эрдоган сделал заявление о признании Россией ДНР и ЛНР © РИА Новости, Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

Президент Турции призвал к разрешению кризиса вокруг Украины «путем дипломатии и диалога, с тем чтобы не допустить дальнейшего нагнетания ситуации».

При этом, подчеркнул Эрдоган, Турция на стороне Украины в том, что касается недавнего признания Россией ДНР и ЛНР. Он призвал Киев и Москву вернуться за стол переговоров.

Также Эрдоган анонсировал вечером 23 февраля телефонную беседу с Владимиром Путиным.

Ранее, 17 февраля, в Донбассе началось военное обострение. ДНР и ЛНР сообщили об учащении обстрелов с украинской стороны и заявили, что Киев планирует наступление. Из ЛНР с вечера 18 февраля выехало в Россию 49 тыс. жителей.

На фоне эскалации в Донбассе и невыполнения Киевом Минских соглашений, президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости ЛНР и ДНР. Он подчеркнул, что страны Запада игнорируют происходящее в Донбассе и никак не реагируют на развязываемую Киевом агрессию против мирных жителей.