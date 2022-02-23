«Ситуация на российско-украинской границе… последующая эскалация может привести к более волатильным ценам», — отметили в компании во время телефонной конференции аналитиков и инвесторов.
Ранее министерство экономики Германии по поручению канцлера Олафа Шольца отозвало из Федерального сетевого агентства доклад по "Северному потоку — 2". На основании этого доклада происходила сертификация газопровода.
Директор института РУССТРАТ Елена Панина в интервью РИА Новости отметила, что реакция Запада на признание Россией ЛДНР была ожидаема, и что отказ от "Северного потока-2" превратит Германию в колонию США.