Эскалация обстановки на Украине может привести к более волатильным ценам на энергоносители, заявили в германской энергокомпании Uniper 23 февраля, передает РИА Новости

«Ситуация на российско-украинской границе… последующая эскалация может привести к более волатильным ценам», — отметили в компании во время телефонной конференции аналитиков и инвесторов. «Северный поток — 2»: встреча Путина и Шольца снизила цены на газ в Европе, но там собираются строить новые морские газопроводы © коллаж Украина.Ру

Ранее министерство экономики Германии по поручению канцлера Олафа Шольца отозвало из Федерального сетевого агентства доклад по "Северному потоку — 2". На основании этого доклада происходила сертификация газопровода.

Директор института РУССТРАТ Елена Панина в интервью РИА Новости отметила, что реакция Запада на признание Россией ЛДНР была ожидаема, и что отказ от "Северного потока-2" превратит Германию в колонию США.