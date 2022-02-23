«Необходимо взвешивать свои слова. Вторжение — это вторжение. И я думаю, что это неподходящее слово для этой ситуации», — сказал министр.
По словам Ле Мэра, Франция будет наблюдать за тем, какие действия предпримет президент РФ Владимир Путин в ближайшее время.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что признанием ДНР и ЛНР Россия «начала вторжение на Украину». Москва последовательно отвергала подобные обвинения, подчёркивая, что они служат предлогом для усиления группировок НАТО на российских границах.
Ранее, 17 февраля, в Донбассе началось военное обострение. ДНР и ЛНР сообщили об учащении обстрелов с украинской стороны. Руководство республик заявило, что Киев планирует наступление. Из ЛДНР с вечера 18 февраля в Россию было эвакуировано 49 тыс. жителей. 21 февраля Владимир Путин подписал указ о признании Донецкой и Луганской народных республик независимыми государствами.