Слово «вторжение», использованное президентом США Джо Байденом, не отражает ситуации на Украине, уверен министр финансов Франции Брюно Ле Мэр. Слова чиновника передаёт французский телеканал BFMTV 23 февраля

«Необходимо взвешивать свои слова. Вторжение — это вторжение. И я думаю, что это неподходящее слово для этой ситуации», — сказал министр.

По словам Ле Мэра, Франция будет наблюдать за тем, какие действия предпримет президент РФ Владимир Путин в ближайшее время.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что признанием ДНР и ЛНР Россия «начала вторжение на Украину». Москва последовательно отвергала подобные обвинения, подчёркивая, что они служат предлогом для усиления группировок НАТО на российских границах.

Ранее, 17 февраля, в Донбассе началось военное обострение. ДНР и ЛНР сообщили об учащении обстрелов с украинской стороны. Руководство республик заявило, что Киев планирует наступление. Из ЛДНР с вечера 18 февраля в Россию было эвакуировано 49 тыс. жителей. 21 февраля Владимир Путин подписал указ о признании Донецкой и Луганской народных республик независимыми государствами.