Президент Украины Владимир Зеленский по результатам заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины принял решение о введении чрезвычайного положения на всей территории Украины, кроме Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщает официальный сайт президента 23 февраля

На контролируемой Украиной территориях Донецкой и Луганской областей действует режим Операции объединённых сил (ООС), уточняется в материале.

Секретарь СНБО Алексей Данилов по результатам заседания разъяснил подробности о действии режима ЧП на Украине. За сутки в Россию въехали 15 тысяч жителей Донбасса © РИА Новости, Илья Питалев / Перейти в фотобанк

«Что это может быть? Это будет усиление охраны общественного порядка и объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения и народного хозяйства. Это может быть ограничение и определенное движение транспорта, может быть дополнительный осмотр транспорта, проверка тех или иных документов у физических лиц. То есть это превентивные вопросы, чтобы в стране сохранялось спокойствие, работала экономика», — сказал секретарь СНБО.

Данилов дополнил, что на Украине заработают областные комиссии, в состав которых будут входить представители органов государственной и местной власти, которые будут принимать решения по безопасности.

Ранее, 17 февраля, в Донбассе началось военное обострение. ДНР и ЛНР сообщили об учащении обстрелов с украинской стороны. Руководство республик заявило, что Киев планирует наступление. Из ЛДНР с вечера 18 февраля в Россию было эвакуировано 49 тыс. жителей. 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании Донецкой и Луганской народных республик независимыми государствами.