Боеспособность российских вооружённых сил вызывает обеспокоенность у США, утверждается в материале. По словам автора статьи, особо в США озадачены возможностями российских баллистических ракет "Воевода".
«Вдобавок она способна одновременно нести десять боеголовок, что позволяет создать колоссальную разрушительную силу. Совокупная боевая мощь этой российской ракеты действительно наводит ужас, и неудивительно, что Америка так беспокоится», — пишется в материале.
Кроме того, автор особо подчеркнул значимость ЗРК "Тор", способного сбить несколько истребителей за короткий промежуток времени.