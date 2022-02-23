Армия России может уничтожить американскую без применения ядерного оружия, сообщает китайский портал Baijiahao 23 февраля

Боеспособность российских вооружённых сил вызывает обеспокоенность у США, утверждается в материале. По словам автора статьи, особо в США озадачены возможностями российских баллистических ракет "Воевода". ЗРК С-400 приступил к боевому дежурству в Белоруссии © Министерство обороны РФ / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанк

«Вдобавок она способна одновременно нести десять боеголовок, что позволяет создать колоссальную разрушительную силу. Совокупная боевая мощь этой российской ракеты действительно наводит ужас, и неудивительно, что Америка так беспокоится», — пишется в материале.

Кроме того, автор особо подчеркнул значимость ЗРК "Тор", способного сбить несколько истребителей за короткий промежуток времени.