Более 15 тысяч жителей республик Донбасса эвакуировались на территорию России за истекшие сутки, сообщили РИА Новости в пограничном управлении ФСБ РФ по Ростовской области 23 февраля

«За истекшие сутки через пункты пропуска границу пересекло более 15 тысяч граждан, эвакуированных с территории республик Донбасса», — говорится в сообщении погрануправления. «Подарка не будет». Эксперт о том, что Россия будет делать с Украиной после признания ДНР/ЛНР © РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

Несколько железнодорожных составов с беженцами из Донбасса формируются для отправки из Ростовской области в другие регионы, сообщил врио главы МЧС РФ Александр Чуприян.

Ранее, 17 февраля, в Донбассе началось военное обострение. ДНР и ЛНР сообщили об учащении обстрелов с украинской стороны. Руководство республик заявило, что Киев планирует наступление. Из ЛДНР с вечера 18 февраля в Россию было эвакуировано 49 тыс. жителей. 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании Донецкой и Луганской народных республик независимыми государствами.