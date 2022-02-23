Огневая активность и диверсии Украины на всей линии соприкосновения с республиками Донбасса не прекращается, заявили в представительстве ДНР в СЦКК 23 февраля

Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявило, что за семь дней, с 17 по 23 февраля, эскалации в Донбассе украинские военные 342 раза нарушили режим прекращения огня в ДНР. «Подарка не будет». Эксперт о том, что Россия будет делать с Украиной после признания ДНР/ЛНР © РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

«За семь дней эскалации со стороны ВCУ зафиксировано 342 нарушения режима прекращения огня: горловское направление — 80, донецкое направление — 115, мариупольское направление — 147. Из них с применением тяжелого вооружения — 250», — сообщили в представительстве.

Ранее, 17 февраля, в Донбассе началось военное обострение. ДНР и ЛНР сообщили об учащении обстрелов с украинской стороны. Руководство республик заявило, что Киев планирует наступление. Из ЛДНР с вечера 18 февраля в Россию было эвакуировано 49 тыс. жителей. 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании Донецкой и Луганской народных республик независимыми государствами.