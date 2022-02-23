Эксперты российского ПИР-центра предостерегли Украину от возвращения к статусу ядерной державы. Исследование 23 февраля опубликовано на сайте организации под названием «Ядерная перемога: может ли Киев получить ядерное оружие?»

Выход Украины из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) может испортить отношения Киева с Западом, из-за этого Киев мог бы оказаться «в международной изоляции», заявили эксперты. План «Бомба». Сможет ли Зеленский создать ядерное оружие © REUTERS, Andreas Gebert

«Нынешний кризис, а также зависимость Украины от внешнего финансирования делает ее крайне уязвимой к финансовым аргументам Вашингтона, явно не заинтересованного в появлении у Украины ядерного арсенала. Также заключенный с МАГАТЭ Дополнительный протокол к Соглашению о всеобъемлющих гарантиях практически исключает возможность незаметного переключения ядерного материала на военные цели», — говорится в докладе.

Президент Украины Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции поручил МИД инициировать переговоры участников Будапештского меморандума по обеспечению безопасности, который подразумевает предоставление Украине гарантий безопасности в связи с присоединением к Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Он призвал страны Запада предоставить для Украины гарантии, схожие с теми, которые есть у стран-участниц НАТО. В противном случае Зеленский пригрозил отказаться от соблюдения решений Будапештского меморандума.