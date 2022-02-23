По словам Лаврова, заявления генсека ООН Антониу Гутерриша о ситуации в Донбассе не соответствуют его статусу главы международной организации. Дипломат заключил, что представитель ООН поддался в своих оценках давлению Запада.
Глава МИД РФ призвал спецпосланника ООН по Сирии Гейра Педерсена при возможности передать оценки России лично Гутерришу.
Ранее генсек ООН назвал признание Россией ЛНР и ДНР нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины. Он заявил, что признание независимости республик Донбасса стало «смертельным ударом» по Минским соглашениям.
В феврале обстановка в Донбассе обострилась. ВСУ усилили обстрелы населенных пунктов, есть жертвы среди мирного населения. Из-за угрозы со стороны ВСУ в ЛНР и ДНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена мобилизация военнообязанного населения.
Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР. Россия заключила с народными республиками договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, в том числе в сфере обороны.