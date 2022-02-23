Москва довела до сведения генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша Гутерриша оценку его заявлений, заявил глава МИД Сергей Лавров 23 февраля на встрече со спецпосланником ООН

По словам Лаврова, заявления генсека ООН Антониу Гутерриша о ситуации в Донбассе не соответствуют его статусу главы международной организации. Дипломат заключил, что представитель ООН поддался в своих оценках давлению Запада.

Глава МИД РФ призвал спецпосланника ООН по Сирии Гейра Педерсена при возможности передать оценки России лично Гутерришу.

Ранее генсек ООН назвал признание Россией ЛНР и ДНР нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины. Он заявил, что признание независимости республик Донбасса стало «смертельным ударом» по Минским соглашениям. Лавров: Генсек ООН ни разу не настоял на выполнении Киевом «Минска» © РИА Новости, Алексей Филиппов / Перейти в фотобанк

В феврале обстановка в Донбассе обострилась. ВСУ усилили обстрелы населенных пунктов, есть жертвы среди мирного населения. Из-за угрозы со стороны ВСУ в ЛНР и ДНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена мобилизация военнообязанного населения.

Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР. Россия заключила с народными республиками договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, в том числе в сфере обороны.