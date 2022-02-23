ВСУ перейдут в наступление в Донбассе, когда киевская власть отойдёт от шока, вызванного признанием Россией независимости народных республик. Об этом заявил заместитель руководителя центрального исполкома общественного движения "Донецкая республика" по вопросам агитации и пропаганды Артем Тимченко в интервью РИА Новости

Вооружённые силы Украины безусловно пойдут в наступление, заявил политик.

«Вопрос очень серьезный. Я не сомневаюсь в том, что Киев будет наступать», — сказал Тимченко.

По предположению Тимченко, наступление ВСУ осуществится после того, как "Киев отойдёт от шока". «Подарка не будет». Эксперт о том, что Россия будет делать с Украиной после признания ДНР/ЛНР © РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

«Киев где-то в глубине души рассчитывал на какое-то там очередное порицание его действий, на какую-то очередную глубокую озабоченность. Но вот он получил признание, сейчас он от этих своих эмоций первичных отойдет и, думаю, действительно будет наступление», — заявил собеседник издания.

Ранее, 17 февраля, в Донбассе началось военное обострение. ДНР и ЛНР сообщили об учащении обстрелов с украинской стороны. Руководство республик заявило, что Киев планирует наступление. Из ЛДНР с вечера 18 февраля в Россию было эвакуировано 49 тыс. жителей.