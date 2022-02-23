Более сотни военных машин и десятки военных палаток развёрнуты в близости к украинской границе на территории Белоруссии, сообщает агентство.
Изображения со спутника были опубликованы компанией Maxar Technologies. В СМИ уточнили, что независимое подтверждение данных на снимке пока невозможно.
Ранее, 17 февраля, в Донбассе началось военное обострение. ДНР и ЛНР сообщили об учащении обстрелов с украинской стороны. Руководство республик заявило, что Киев планирует наступление. Из ЛДНР с вечера 18 февраля в Россию было эвакуировано 49 тыс. жителей.