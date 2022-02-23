Спутниковые снимки показывают скопление военной техники на аэродроме близ белорусского города Мозырь, передаёт агентство Рейтер 23 февраля

Более сотни военных машин и десятки военных палаток развёрнуты в близости к украинской границе на территории Белоруссии, сообщает агентство.

Изображения со спутника были опубликованы компанией Maxar Technologies. В СМИ уточнили, что независимое подтверждение данных на снимке пока невозможно. ВСУ ведут обстрел ДНР минами, запрещенными «Минском» © Facebook, Ministry of Defense of Ukraine

Ранее, 17 февраля, в Донбассе началось военное обострение. ДНР и ЛНР сообщили об учащении обстрелов с украинской стороны. Руководство республик заявило, что Киев планирует наступление. Из ЛДНР с вечера 18 февраля в Россию было эвакуировано 49 тыс. жителей.