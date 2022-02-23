«В результате проведенных мероприятий задержаны шесть граждан России, являющихся сторонниками украинской экстремистской организации "Правый сектор", осуществлявших подготовку подрыва самодельного взрывного устройства в одном из православных храмов региона с целью устрашения населения», — говорится в сообщении.
В ходе следствия в гараже одного из задержанных изъяли компоненты самодельного взрывного устройства. Также у задержанных были обнаружены инструкции по подготовке взрыва, переписка с планами теракта и символика «Правого сектора»*.
Личности задержанных не раскрываются. Отмечается, что в их отношении будут приняты соответствующие процессуальные решения.
Ранее посольство США в Москве распространило сведения об угрозах террористических актов в крупных российских городах и на границе России с Украиной. В ФСБ отметили, что российскому ведомству от ФБР и ЦРУ США по партнерским каналам подобной информации не поступало.
* Деятельность организации запрещена в России