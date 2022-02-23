ФСБ РФ предотвратила теракт в православном храме в Крыму, который готовили сторонники украинской радикальной группировки «Правый сектор»*, сообщили в пресс-службе ведомства 23 февраля

«В результате проведенных мероприятий задержаны шесть граждан России, являющихся сторонниками украинской экстремистской организации "Правый сектор", осуществлявших подготовку подрыва самодельного взрывного устройства в одном из православных храмов региона с целью устрашения населения», — говорится в сообщении.

В ходе следствия в гараже одного из задержанных изъяли компоненты самодельного взрывного устройства. Также у задержанных были обнаружены инструкции по подготовке взрыва, переписка с планами теракта и символика «Правого сектора»*. Донбасс признали. Что дальше? Будет война? © скриншот видео Украина.ру

Личности задержанных не раскрываются. Отмечается, что в их отношении будут приняты соответствующие процессуальные решения.

Ранее посольство США в Москве распространило сведения об угрозах террористических актов в крупных российских городах и на границе России с Украиной. В ФСБ отметили, что российскому ведомству от ФБР и ЦРУ США по партнерским каналам подобной информации не поступало.

* Деятельность организации запрещена в России