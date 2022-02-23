Недавние заявления генсека ООН о ситуации на востоке Украины свидетельствуют, что он уступил давлению Запада, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе встречи со спецпосланником генсека ООН по Сирии Гейром Педерсеном 23 февраля, передает Интерфакс

Ранее генсек ООН Антониу Гутерреш назвал признание Россией ЛНР и ДНР «смертельным ударом по Минским соглашениям».

По словам Лаврова, сейчас в мире пытаются нагнетать конфронтацию практически по любому вопросу, касающемуся деятельности РФ.

«К нашему огромному сожалению, генеральный секретарь ООН, чьим представителем вы являетесь, оказался подвержен давлению Запада и сделал на днях несколько высказываний по поводу происходящего на востоке Украины, которые не соответствуют его статусу и его полномочиям по Уставу ООН», — сказал Лавров на встрече со спецпосланником генсека ООН.

Глава МИД РФ указал, что секретариат ООН обязан соблюдать беспристрастность и поддерживать прямой диалог между конфликтующими странами. Лавров: Киев отказывается от «Минска-2» при попустительстве Запада © РИА Новости, Алексей Филиппов / Перейти в фотобанк

«В отношении ситуации на Украине генеральный секретарь ни разу не возвысил свой голос в пользу необходимости выполнения требований Минского комплекса мер, резолюции СБ 2202, которая прямо требует решать все проблемы по согласованию между Киевом, Донецком и Луганском, об этом никто на Западе ни разу не упомянул, и, к сожалению, генеральный секретарь последовал этим печальным примерам», — подчеркнул Лавров.

В свою очередь спецпосланник генсека ООН отметил, что Гутерреш призвал также к деэскалации, диалогу и мирному решению кризиса на востоке Украины на основе принципов Устава ООН. Он выразил надежду, что ООН сможет помочь в преодолении кризиса.

На прошлой неделе ситуация в Донбассе обострилась. Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и усилил обстрелы ЛНР и ДНР, в том числе с применением запрещенной техники. Из-за угрозы вторжения Украины в ДНР и ЛНР начали эвакуацию граждан и объявили всеобщую мобилизацию. Республики обратились к РФ с просьбой о признании суверенитета.

Президент РФ Владимир Путин подписал указы от признании независимости республик. Россия также заключила с ДНР и ЛНР соглашения о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи.