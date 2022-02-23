Экс-президент США Дональд Трамп назвал решение Владимира Путина признать ДНР и ЛНР независимыми государствами гениальным. Слова Трампа передаёт РИА Новости 23 февраля

Трамп заявил, что Россия стала самой мощной миротворческой силой региона. Украина начала мобилизацию резервистов © Facebook, Ministry of Defense of Ukraine

«Когда я вчера увидел это на телеэкране, то сказал: "Это гениально". Путин объявляет большую часть Украины независимой. О, это замечательно. <…> И он собирается стать миротворцем. Это самая крупная миротворческая сила… Мы могли бы использовать ее на нашей южной границе. Это самые мощные миротворческие силы, которые я когда-либо видел», — сказал экс-президент США.

Президент России Владимир Путин подписал указ о признании Донецкой и Луганской народных республик 21 февраля. Также российский лидер поручил обеспечить поддержание мира в республиках.

Конфликт на востоке Украины длится уже восемь лет, его жертвами, по данным ООН, стали более 13 тысяч человек, пострадали ещё 44 тысячи.