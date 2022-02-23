Украина объявила о начале призыва на военную службу резервистов в возрасте от 18 до 60 лет, передаёт пресс-служба Генштаба вооружённых сил страны 23 февраля

Ранее президент Украины Владимир Зеленский издал указ о призыве резервистов в особый период.

«Призыву будут подлежать резервисты от 18 до 60 лет. Это будут как офицеры, так и рядовой, сержантский состав. Максимальный срок службы — один год», — говорится в заявлении. «Подарка не будет». Эксперт о том, что Россия будет делать с Украиной после признания ДНР/ЛНР © РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

По данным Генштаба Украины, резервистов оперативного резерва распределят в те воинские части, в которых они служили до этого.

Ранее, 17 февраля, в Донбассе началось военное обострение. ДНР и ЛНР сообщили об учащении обстрелов с украинской стороны и заявили, что Киев планирует наступление. Из ЛНР с вечера 18 февраля выехало в Россию 49 тыс. жителей.