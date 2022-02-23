Возле троллейбусного депо в Луганске утром 23 февраля сработало несколько взрывных устройств. Видео опубликовано в Telegram-канале РИА Новости

Взрывы у троллейбусного депо в Луганске произошли в 4:15 утра.

Происшествие попало на видео, его снял проезжавший рядом очевидец из автомобиля. Всего сработало четыре взрывных устройства.

По данным представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), для подрыва использовались несколько фугасных самодельных бомб направленного действия. Диверсанты заложили взрывчатку у опор контактных сетей троллейбусов.

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