Госсекретарь МИД Франции Клеман Бон заявил, что Париж не видит "полномасштабного вторжения" России на Украину. Его слова передаёт агентство РИА Новости 23 февраля

«Мы не можем констатировать, что полномасштабное вторжение на Украину началась. Эта не та реальность, которую мы видим на земле», — сказал Бон в эфире радиостанции France Inter. ВСУ ведут обстрел ДНР минами, запрещенными «Минском» © Facebook, Ministry of Defense of Ukraine

В то же время дипломат отметил, что на Украине возможны все сценарии развития событий, и происходящее в стране "очень серьёзно".

Обострение в Донбассе началось с активных обстрелов территории народных республик украинскими войсками. Руководство ДНР и ЛНР объявило эвакуацию граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины.

В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик. Президент России Владимир Путин в понедельник, 21 февраля, подписал указы о признании республик Донбасса.