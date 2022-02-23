«Мы не можем констатировать, что полномасштабное вторжение на Украину началась. Эта не та реальность, которую мы видим на земле», — сказал Бон в эфире радиостанции France Inter.
В то же время дипломат отметил, что на Украине возможны все сценарии развития событий, и происходящее в стране "очень серьёзно".
Обострение в Донбассе началось с активных обстрелов территории народных республик украинскими войсками. Руководство ДНР и ЛНР объявило эвакуацию граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины.
В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик. Президент России Владимир Путин в понедельник, 21 февраля, подписал указы о признании республик Донбасса.