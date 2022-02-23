Байден отметил, что эти санкции являются "первым траншем" ограничительных мер, и что в случае эскалации обстановки на Украине последуют новые.
Санкции против российского госдолга "отрежут Россию от западного финансирования", заявил Байден.
Также предусмотрены полные блокирующие санкции против двух крупных финансовых институтов России — "ВЭБ и военного банка", заявил лидер США.
Экономический эксперт Виктор Суслов ранее назвал санкции США против России "символическими", и отметил, что никаких санкций, способных заставить Россию изменить своё поведение, не существует.