Америка введёт санкции против суверенного государственного долга России, заявил президент США Джо Байден в ходе специального обращения к гражданам, передаёт РИА Новости 22 февраля

Байден отметил, что эти санкции являются "первым траншем" ограничительных мер, и что в случае эскалации обстановки на Украине последуют новые.

Санкции против российского госдолга "отрежут Россию от западного финансирования", заявил Байден. Россия не почувствует новые санкции США - Кущ © REUTERS, Dado Ruvic/Illustration

Также предусмотрены полные блокирующие санкции против двух крупных финансовых институтов России — "ВЭБ и военного банка", заявил лидер США.

Экономический эксперт Виктор Суслов ранее назвал санкции США против России "символическими", и отметил, что никаких санкций, способных заставить Россию изменить своё поведение, не существует.