«Будем и дальше развивать перспективные системы вооружений, включая гиперзвуковые и основанные на новых физических принципах, расширять применение передовых цифровых технологий и применение искусственного интеллекта», — сказал Путин.
Перечисленные комплексы президент назвал "оружием будущего", которое в разы повышает потенциал вооружённых сил.
Обеспечение обороноспособности страны Путин назвал важнейшей государственной задачей, а вооружённые силы страны — гарантией национальной безопасности и мирной жизни граждан.
На фоне развития ситуации вокруг Украины президент неоднократно заявлял, что приоритет России — обеспечение собственной безопасности.