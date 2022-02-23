Президент России Владимир Путин в ходе поздравления с Днём защитника Отечества заявил, что на боевом дежурстве в России стоит оружие, которому в мире нет равных. Слова российского лидера передаёт 23 февраля агентство РБК

«Будем и дальше развивать перспективные системы вооружений, включая гиперзвуковые и основанные на новых физических принципах, расширять применение передовых цифровых технологий и применение искусственного интеллекта», — сказал Путин.

Перечисленные комплексы президент назвал "оружием будущего", которое в разы повышает потенциал вооружённых сил. Кость Бондаренко: Если Путин не нападет, Украину ждут тяжелые времена © РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

Обеспечение обороноспособности страны Путин назвал важнейшей государственной задачей, а вооружённые силы страны — гарантией национальной безопасности и мирной жизни граждан.

На фоне развития ситуации вокруг Украины президент неоднократно заявлял, что приоритет России — обеспечение собственной безопасности.