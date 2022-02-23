Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль назвал неисполнимым требование Владимира Путина о признании Крыма частью России. Об этом он заявил в эфире украинского телеканала ICTV

«Для независимой, суверенной Украины и для меня как премьер-министра нашего государства это невозможно», — заявил Шмыгаль.

Нормализация отношений России и Украины возможна только в случае признания Крыма российским, ранее заявил Владимир Путин. Крым собирает гуманитарную помощь и ждет беженцев из Донбасса © Единая Россия

Также президент России отмечал, что нормализация ситуации с Украиной может быть достигнута при условии её отказа от вступления в НАТО.

В понедельник, 21 февраля, главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой признать независимость республик в целях защиты мирного населения и снижения напряженности в регионе. Такое решение было принято на фоне резкого обострения в Донбассе. В последние дни украинская армия проводит массированный обстрел территории народных республик, устраивает диверсии, а также предпринимает попытки совершить теракты.