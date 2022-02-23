Министр экономики Германии Роберт Хабек заявил, что проект "Северный поток-2" может быть полностью остановлен. Об этом он сказал в эфире германского телеканала ARD 23 февраля

Министр добавил, что сегодняшние меры против России "не являются санкционными". «Северный поток — 2»: встреча Путина и Шольца снизила цены на газ в Европе, но там собираются строить новые морские газопроводы © коллаж Украина.Ру

«Это тоже может произойти. Сегодняшняя мера не является санкционной в узком и строгом смысле слова… Но это все еще возможно. Мы координируемся с европейскими и американскими партнерами», — сказал Хабек.

Ранее министерство экономики Германии по поручению канцлера Олафа Шольца отозвало из Федерального сетевого агентства доклад по "Северному потоку — 2". На основании этого доклада происходила сертификация газопровода.

Директор института РУССТРАТ Елена Панина в интервью РИА Новости отметила, что реакция Запада на признание Россией ЛДНР была ожидаема, и что отказ от "Северного потока-2" превратит Германию в колонию США.