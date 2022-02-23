Украину разыграли на мировой арене, пока она слушала своих так называемых западных партнеров. Об этом 22 февраля заявил политический эксперт Дмитрий Корнейчук 16 февраля в эфире телеканала UkrLive

«Все, что мы наблюдаем с осени это не случайность, а определенная договоренность между Вашингтоном и Москвой… Это все разыгранный сценарий, суть которого заключается в том, что Байден из всего этого балагана должен выйти великим миротворцем, потому что закончится все это после встречи с Путиным, где они сядут и ударят по рукам, и остановят мифическую третью мировую. Путин получит Донбасс, похоронив Минские соглашения, как он хотел… А мы — лохи, да. Мы на Украине лохи, к большому сожалению», — сказал эксперт. «Украина имени Ленина». Исторический ликбез от Владимира Путина © СС0, pixabay.com

Он также отметил, что на Украине все никак не поймут, что страна живет «в сценарии договоренностей между Западом и Россией».

Ранее экономический эксперт Виктор Суслов заявил, что президент Украины Владимир Зеленский потерял единственный и последний инструмент, который мог позволить вернуть Донбасс в состав Украины.