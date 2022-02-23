Президент Украины Владимир Зеленский заявил о праве Украины на коллективную и индивидуальную самооборону. Об этом он заявил в видеообращении, опубликованном на официальном сайте президента 22 февраля

Зеленский заявил, что Украина якобы привержена дипломатическому урегулированию конфликта и стремится к миру. В то же время, лидер отметил, что страна оставляет за собой право обороняться. «Мощная война»: Зеленский заговорил о военном положении © president.gov.ua

«Границы Украины надёжно защищены, и создана система территориальной обороны. В соответствии со статьей 51 устава ООН Украина оставляет за собой право на индивидуальную и коллективную самооборону», — сказал он.

Конфликт на востоке Украины длится уже восемь лет, его жертвами, по данным ООН, стали более 13 тысяч человек, пострадали ещё 44 тысячи.

В понедельник, 21 февраля главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой признать независимость республик в целях защиты мирного населения и снижения напряженности в регионе. Такое решение было принято на фоне резкого обострения в Донбассе. В последние дни украинская армия проводит массированный обстрел территории народных республик, устраивает диверсии, а также предпринимает попытки совершить теракты.