Общая санкционная политика Запада против России не проходит, потому что внешние кредиты почти ни на что не влияют. Об этом 22 февраля в эфире телеканала UkrLive заявил экономический эксперт Виктор Суслов

«Надо же понимать, что достаточно прекратить банковский расчет. Его можно прекратить. Но возникает вопрос, как Европа будет платить за газ и нефть без банковских расчетов. Россия поставлять бесплатно не будет. Все равно здесь палка о двух концах. И одним концом ударит очень сильно по той же самой Европе. Если Ирану это могло нанести какой-то ущерб, то в случае с Россией это не проходит», — сказал Суслов.

Суслов отметил тезисы Байдена о том, что НАТО Украину защищать не будет. Также эксперт предложил украинской власти обратить внимание на бегство с Украины западных дипломатов. Они демонстрируют России в отличие от 2014-2015 годов, что «мы мешать не будем». Блеф не удался: Запад боится вводить жёсткие санкции против России за признание ДНР и ЛНР © AP, Jose Luis Magana

Во вторник вечером с речью выступил президент США Джозеф Байден и заявил, что его страна вводит санкции в отношении суверенного долга России из-за ситуации вокруг Украины. При этом канцлер Германии Олаф Шольц на совместной пресс-конференции с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином заявил, что правительство ФРГ останавливает сертификацию «Северного потока — 2» после признания Россией Донецкой и Луганской народных республик.