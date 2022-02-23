Эффективных санкций против России, которые могли бы препятствовать решениям, не существует. Об этом 22 февраля в эфире телеканала UkrLive заявил экономический эксперт Виктор Суслов

«Это все символические санкции, как и раньше, но надо сказать, что нет никаких санкций, которые заставили бы Россию поменять свое поведение, не существует. Россия игнорировала все предыдущие санкции. А тот же «Северный поток-2, он на самом деле Германии нужен больше, чем России. И у меня нет никаких сомнений, что все равно немцы его вдут в действие, сертифицируют, и все это будет работать», — сказал Суслов.

По его словам, пока это не подготовлено, оно изображается, как санкции. Блеф не удался: Запад боится вводить жёсткие санкции против России за признание ДНР и ЛНР © AP, Jose Luis Magana

Во вторник вечером с речью выступил президент США Джозеф Байден и заявил, что его страна вводит санкции в отношении суверенного долга России из-за ситуации вокруг Украины. При этом канцлер Германии Олаф Шольц на совместной пресс-конференции с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином заявил, что правительство ФРГ останавливает сертификацию «Северного потока — 2» после признания Россией Донецкой и Луганской народных республик.

Накануне выступления Байдена президент России Владимир Путин поддержал независимость ДНР и ЛНР и подписал с республиками договор о дружбе и сотрудничестве. В Донецке и Луганске подчеркнули, что считают подконтрольные Киевом территории этих областей своими, это прописано в конституциях ДНР и ЛНР. В народных республиках призвали Украину вывести свои войска с территории Донецкой и Луганской областей.