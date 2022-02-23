Экономика России не зависит от внешних рынков, поэтому санкции США не почувствует, как и раньше. Об этом 22 февраля экономический эксперт Алексей Кущ заявил в эфире телеканала «Наш»

«Кстати по пакету экономических санкций…. То, о чем говорил Байден — это несколько банков и операций с суверенным долгом. Мы должны понимать, что в России крайне низкий показатель долга к ВВП. Там порядка 20%. Это в три раза лучше, чем у нас. И Россия вообще фактически не зависит от внешних долговых источников финансирования. У них профицитная внешняя торговля и очень большие внутренние резервы. Поэтому им и не нужно размещать никакие облигации», — сказал Кущ.

По его словам, спустя восемь лет после начала санкций против России, страна смогла не просто устоять, но и укрепиться. Российская экономика является рыночной, а значит, пластичная и адаптивная к внешним условиям.

Во вторник вечером с речью выступил президент США Джозеф Байден и заявил, что его страна вводит санкции в отношении суверенного долга России из-за ситуации вокруг Украины. Байден прямо сказал, что США не будет воевать с Россией - Карасев © REUTERS, Joshua Roberts

Накануне выступления Байдена президент России Владимир Путин поддержал независимость ДНР и ЛНР и подписал с республиками договор о дружбе и сотрудничестве. В Донецке и Луганске подчеркнули, что считают подконтрольные Киевом территории этих областей своими, это прописано в конституциях ДНР и ЛНР. В народных республиках призвали Украину вывести свои войска с территории Донецкой и Луганской областей.