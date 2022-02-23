Речь президента США Джозефа Байдена прямо свидетельствует о том, что Россия никак не отреагирует на новые введенные экономические санкции. Об этом 22 февраля заявил политолог Вадим Карасев в эфире телеканала «Наш»

«Не было ни военного ответа, ни дипломатического. Экономические санкции это хорошо, но не случайно же вчера выставили все Михаила Мишустина и других, что давайте варианты… От экономистов я слышу часто, что в России рухнул фондовый рынок. Но я всегда говорю, что в России экономика не зависит от фондового рынка. Бюджет больше зависит от цен на энергоносители… Байден сказал, что США не имеет никакого желания сражаться с Российской Федерацией», — заявил он.

Во вторник вечером с речью выступил президент США Джозеф Байден и заявил, что его страна вводит санкции в отношении суверенного долга России из-за ситуации вокруг Украины. "Известно о вторжении". Байден проводит совещание по Украине © REUTERS, Kevin Lamarque

Накануне выступления Байдена президент России Владимир Путин поддержал независимость ДНР и ЛНР и подписал с республиками договор о дружбе и сотрудничестве. В Донецке и Луганске подчеркнули, что считают подконтрольные Киевом территории этих областей своими, это прописано в конституциях ДНР и ЛНР. В народных республиках призвали Украину вывести свои войска с территории Донецкой и Луганской областей.