Большое количество украинских «пассионариев» станет критической проблемой для украинской власти, если она не найдет, чем их занять, рассказал политолог Кость Бондаренко в интервью Украина.ру

Внутриполитическая ситуация на Украине после признания Москвой независимости ДНР и ЛНР накаляется, рассказал он.

«Непонятно, куда множество людей, которые жили за счет спекуляции на ситуации в Донбассе, и у которых на руках оружие, применят теперь свою энергию», — отметил эксперт.

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Он отметил, что при президенте Владимире Зеленском отказались от практики ликвидации наиболее одиозных радикалов, нынешний глава украинского государства пытается втиснуть их в рамки отрядов территориальной самообороны.

«Но эти отряды тоже должны чувствовать свою задействованность. А что будет, если Путин не нападет? На эти вопросы у украинского руководства нет ответа», — констатировал политолог.

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