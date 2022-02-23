Внутриполитическая ситуация на Украине после признания Москвой независимости ДНР и ЛНР накаляется, рассказал он.
«Непонятно, куда множество людей, которые жили за счет спекуляции на ситуации в Донбассе, и у которых на руках оружие, применят теперь свою энергию», — отметил эксперт.
Эти «украинские патриоты» все же не настолько глупы, чтобы воевать с российской армией, однако их энергия должна быть куда-то направлена, полагает Бондаренко.
Он отметил, что при президенте Владимире Зеленском отказались от практики ликвидации наиболее одиозных радикалов, нынешний глава украинского государства пытается втиснуть их в рамки отрядов территориальной самообороны.
«Но эти отряды тоже должны чувствовать свою задействованность. А что будет, если Путин не нападет? На эти вопросы у украинского руководства нет ответа», — констатировал политолог.
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