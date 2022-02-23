«Насколько я знаю, еще не отменена ни встреча Лаврова с Блинкеном, ни встреча Путина с Байденом, а это значит, что дипломатический путь урегулирования остается», — полагает эксперт.
Его интервью можно прочитать на нашем сайте.
Следует отметить, что, хотя ранее было объявлено, что по инициативе Парижа в феврале должна состояться встреча президента России Владимира Путина с президентом США Джо Байденом, после признания Москвой ДНР и ЛНР никаких предложений о проведении встречи на высшем уровне российской стороне от Штатов не поступало.