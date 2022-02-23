Признание Москвой Донецкой и Луганской Народных Республик приведет к серьезным последствиям для внутриполитической ситуации на Украине, сказал политолог Михаил Погребинский в интервью Украина.ру

Россия ранее признала независимость ДНР и ЛНР. Президент Владимир Путин потребовал от Киева немедленно прекратить боевые действия против жителей республик, однако украинские войска продолжили обстрелы.

«Что касается последствий для внутренней украинской политики, то американцы будут решать, нужно ли свергать или не свергать Зеленского», — сказал эксперт.

Неуравновешенный и несамостоятельный: Лавров жестко высказался о Зеленском © REUTERS, Andreas Gebert

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