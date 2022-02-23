Россия ранее признала независимость ДНР и ЛНР. Президент Владимир Путин потребовал от Киева немедленно прекратить боевые действия против жителей республик, однако украинские войска продолжили обстрелы.
«Что касается последствий для внутренней украинской политики, то американцы будут решать, нужно ли свергать или не свергать Зеленского», — сказал эксперт.
При этом он считает, что Вашингтону не нужно лишать Зеленского власти. США и так контролируют украинские власти, полагает Погребинский.
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