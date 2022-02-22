По словам Путина, появление даже тактического ядерного оружия у Украины представляет угрозу для России.
«Украина ещё с советских времен обладает достаточно широкими ядерными компетенциями. Там несколько ядерных блоков и ядерная промышленность развита достаточно широко и хорошо. Там есть школы. Там есть все, чтобы гораздо более быстрыми темпами решить этот вопрос, чем в тех странах, которые решают эти проблемы с нуля. Не буду их перечислять», — сказал он.
Российский президент пояснил, что украинской стороне не хватает только системы обогащения урана, но Украина способна быстро решить эту проблему.