Президент России Владимир Путин заявил, что появление ядерного оружия на Украине может быть стратегической угрозой для РФ. Об этом он рассказал в ходе пресс-конференции 22 февраля, которую транслировали российские телеканалы

«В одном ряду с Пакистаном и КНДР». Что мешает Украине создать ядерное оружие © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

«Украина ещё с советских времен обладает достаточно широкими ядерными компетенциями. Там несколько ядерных блоков и ядерная промышленность развита достаточно широко и хорошо. Там есть школы. Там есть все, чтобы гораздо более быстрыми темпами решить этот вопрос, чем в тех странах, которые решают эти проблемы с нуля. Не буду их перечислять», — сказал он.

Российский президент пояснил, что украинской стороне не хватает только системы обогащения урана, но Украина способна быстро решить эту проблему.