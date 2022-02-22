Президент РФ Владимир Путин заявил, что возможный ввод российской армии на территории ДНР и ЛНР пока не стоит в повестке дня, но потенциально возможен. Его слова прозвучали 22 февраля на пресс-конференции, трансляцию которой вели российские телеканалы

Ранее Совет Федерации РФ одобрил применение Вооруженных сил РФ за рубежом. Также обе палаты парламента ратифицировали признание РФ ДНР и ЛНР, а также договоры о дружбе и сотрудничестве с ними, которые предполагают и военную помощь.

По словам Путина, все будет зависеть от конкретного развития событий. Путин заговорил о Новороссии. России по-прежнему нужна вся Украина © РИА Новости, Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

«Во-первых, я не сказал, что войска сейчас прямо туда пойдут после нашей с вами встречи здесь — первое. Второе — предсказывать какую-то конкретную канву возможных действий вообще невозможно, это зависит от конкретной ситуации, которая складывается на месте, на земле, что называется», — заявил российские лидер.

Ранее Путин заявил, что признание ДНР и ЛНР означает, что Минские соглашения утратили силу.