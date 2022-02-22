РФ признала независимость ДНР и ЛНР со всеми их законами документами, где указано, что границы республик проходят по всей территории Донецкой и Луганской областей. Такое заявление сделал на пресс-конференции 22 февраля президент России Владимир Путин. Его выступление транслировали российские телеканалы

Ранее Путин поддержал независимость ДНР и ЛНР и подписал с республиками договор о дружбе и сотрудничестве. В Донецке и Луганске подчеркнули, что считают подконтрольную Киевом территории этих областей своими, это прописано в конституциях ДНР и ЛНР. Путин заговорил о Новороссии. России по-прежнему нужна вся Украина © РИА Новости, Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

«Теперь что касается границ. В каких границах мы будем признавать эти республики. Ну, мы же их признали. А это значит, мы признали все их фундаментальные документы, в том числе и конституцию. А в конституции прописаны границы в рамках Донецкой и Луганской областей в то время, когда они были в составе Украины. Ну мы рассчитываем, я это подчеркиваю, что все спорные вопросы будут решены в ходе переговоров между киевскими сегодняшними властями и руководством этих республик», — сказал Путин.

Ранее в народных республиках призвали Украину вывести свои войска с территории Донецкой и Луганской областей.