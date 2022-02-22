По словам газеты, лидеры некоторых европейских стран отмечают, что ввод российских войск в контролируемые повстанцами районы на востоке Украины — это совсем не то «вторжение», про которое шла речь в течение многих месяцев.
Белый дом неохотно использовал слово «вторжение», но во вторник измененил свою позицию.
«Мы думаем, что да, это начало вторжения, последнего вторжения России на Украину», — сказал Джон Файнер, заместитель советника по национальной безопасности президента США.
Как указывает далее газета со ссылкой на анонимного американского представителя, Белый дом решил начать называть действия России «вторжением» из-за ситуации на местах.
По словам чиновника, после оценки передвижений российских войск стало ясно, что это новое «вторжение».
Накануне на фоне обострения ситуации в Донбассе и невыполнения Киевом Минских соглашений президент РФ Владимир Путин заявил о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик.