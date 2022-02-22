Белый дом, описывая ввод российских войск в Донбасс, начал использовать слово «вторжение», в то время как среди европейских лидеров нет единства по этому поводу, указывает 22 февраля британская газета The Guardian

По словам газеты, лидеры некоторых европейских стран отмечают, что ввод российских войск в контролируемые повстанцами районы на востоке Украины — это совсем не то «вторжение», про которое шла речь в течение многих месяцев. Путин, Байден и Макрон за мир, но он у каждого свой. Три вопроса к «незначительному вторжению» © коллаж Украина.Ру

Белый дом неохотно использовал слово «вторжение», но во вторник измененил свою позицию.

«Мы думаем, что да, это начало вторжения, последнего вторжения России на Украину», — сказал Джон Файнер, заместитель советника по национальной безопасности президента США.

Как указывает далее газета со ссылкой на анонимного американского представителя, Белый дом решил начать называть действия России «вторжением» из-за ситуации на местах.

По словам чиновника, после оценки передвижений российских войск стало ясно, что это новое «вторжение».

Накануне на фоне обострения ситуации в Донбассе и невыполнения Киевом Минских соглашений президент РФ Владимир Путин заявил о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик.