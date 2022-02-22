Верховная Рада Украины приняла обращение к западным партнерам с призывом ввести санкции против РФ за признание независимости республик Донбасса, включая заморозку «Северного потока-2» и отключение от SWIFT. Проект документа опубликован на сайте украинского парламента

«Оккупированные территории остаются неотъемлемой частью территории Украины. Верховная Рада призывает иностранные государства не признавать независимость временно оккупированных территорий», — заявил на заседании спикер Руслан Стефанчук.

«Верховная Рада призывает ввести дополнительные жесткие секторальные, финансовые и персональные санкции против Российской Федерации и ее руководства с целью приостановки ее вооруженной агрессии против Украины и предотвращения дальнейшей эскалации ситуации в Европе, включая заморозку запуска "Северного потока-2", отключение Российской Федерации от международной межбанковской системы передачи информации и осуществления платежей (SWIFT) и запрет экспорта в Российскую Федерацию высоких технологий, в частности, касающихся российского военно-промышленного комплекса и энергетического сектора», — говорится в заявлении Рады.

Постановление поддержали 336 депутатов (при минимуме в 226 голосов). Британия объявила о санкциях против банков и бизнесменов РФ © Christopher Priest / flickr

Депутаты Рады также призвали иностранные государства «содействовать укреплению обороноспособности Украины и ускорить предоставление комплексной, в том числе оборонной помощи».

Накануне с призывом к России отменить решение о признании ЛДНР обратился постпред Украины при ООН Сергей Кислица.

Ранее, на фоне эскалации в Донбассе и невыполнения Киевом Минских соглашений, президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости ЛНР и ДНР. Он подчеркнул, что страны Запада игнорируют происходящее в Донбассе и никак не реагируют на развязываемую Киевом агрессию против мирных жителей.