Украинский музыкант и экс-депутат Верховной Рады Святослав Вакарчук 22 февраля устроил концерт в Киеве под открытым небом после того, как РФ признала независимость ДНР и ЛНР. Видео импровизированного выступления публикуют украинские Telegram-каналы

Ранее Вакарчук анонсировал небольшое выступление на велосипедно-пешеходном мосту в украинской столице. Как пишут СМИ, первоначально предполагалась только запись некоего мотивационного ролика, однако послушать музыканта собралось много людей, из-за чего лидер группы «Океан Эльзы» решил дать небольшой концерт под аккомпанемент двух гитаристов. Футбольный бандеровец Зозуля пришел в ярость из-за признания ДНР и ЛНР © colonelcassad.livejournal.com / colonelcassad.livejournal.com / Перейти в фотобанк

Вакарчук отметил, что его выступление — реакция на признание РФ независимости ДНР и ЛНР.

Ранее некоторые украинские звезды шоу-бизнеса также прокомментировали независимость Донецка и Луганска. Певица Камалия, например, расстроилась из-за санкций США в адрес ЛДНР, назвав их издевательством.

Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ, заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.