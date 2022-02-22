Известный украинский футболист Роман Зозуля 22 февраля в своем Facebook разразился постом, в котором позволил себе грубо оскорбить россиян после признания РФ независимости ДНР и ЛНР

Зозуля — украинский нападающий, в прошлом — игрок сборной Украины. В последние годы имя Зозули славится не спортивными успехами, а многочисленными скандалами из-за националистических взглядов футболиста. Он не раз признавался, что жертвовал деньги военным подразделениям Украины в Донбассе и высказывал свои симпатии к деятелям украинского национализма прошлого. Зозуля как символ фашизма. Почему испанские болельщики годами преследуют украинского футболиста © commons.wikimedia.org, Станислав Ведмидь

На этот раз поводом к очередному обращению Зозули стало признание ДНР и ЛНР Россией. Украинский спортсмен позволил себе несколько оскорбительных эпитетов в адрес россиян, в частности, назвав их «биомассой».

«Мы никогда не были братскими народами, потому что братьям не пытаются навязать комплекс неполноценности и при случае закинуть петлю на шею. Мы всегда были костью в горле для большинства правителей "великой и могучей"», — написал он.

Зозуля считает, что на протяжении всей истории Россия якобы убивала украинцев и морила их голодом за стремление к независимости. Он заверил, что русские и украинцы никогда не были и не будут братьями.

«Верю в Украину, верю в победу, верю в украинскую армию», — завершил он.

В настоящий момент Зозуля выступает за клуб второго по силе дивизиона чемпионата Испании «Фуэнлабрада». До этого украинец пытался построить карьеру в мадридском «Райо-Вальекано», болельщики которого славятся своими левыми взглядами. Под нажимом ультрас руководству клуба пришлось спешно отдавать Зозулю в другую команду. После этого фанаты «Райо» и еще нескольких команд с трибун освистывали Зозулю и называли его нацистом.