Великобритания вводит санкции против пяти российских банков и ряда физических лиц, сообщил 22 февраля премьер-министр Борис Джонсон, передает РИА Новости

«Мы вводим санкции против трех очень высокопоставленных лиц — Геннадия Тимченко, Бориса и Игоря Ротенбергов. Любые активы, которые у них есть в Великобритании, будут заморожены, им будет запрещен въезд сюда, и мы запретим всем британским компаниям и лицам вести с ними дела», — сказал Джонсон.

Также санкции Британии затронут банк «Россия», Промсвязьбанк, «Индустриальный сберегательный банк», Генбанк и Черноморский банк развития. Илья Намовир: Решение Путина о Донбассе устанавливает новые правила игры на постсоветском пространстве © Facebook, Ilya Namovir

Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины.

Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрела, убийство мирных жителей, блокада не прекращаются.

Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.