Украинская певица Камалия 22 февраля в своем Instagram выразила возмущение санкциями, которые США наложили на ДНР и ЛНР после их признания Россией

Накануне, 21 февраля президент РФ Владимир Путин признал независимость ДНР и ЛНР. На следующий день это решение ратифицировала Госдума и Совет Федераций. На такой шаг, по словам главы государства, Россия пошла ради защиты мирных жителей Донбасса от агрессии Киева и из-за отказа Украины соблюдать Минские соглашения. США ввели санкции против республик Донецка и Луганска, под запрет попала торговля с ЛДНР, а также американские инвестиции в республики. Эсминец или Patriot: Аваков помечтал о новом оружии США для Украины © Twitter, Арсен Аваков/Yulia Babych

Камалия заявила, что далека от политики, однако реакция Соединенных Штатов на признание Россией ДНР и ЛНР ее возмутила.

«Они думают, что мы полные идиоты. О какой торговле, инвестициях и финансировании с ДНР и ЛНР идет речь? Кто из западных стран за последние 8 лет торговал, инвестировал или финансировал ДНР или ЛНР? Тогда к чему это лицемерие? Кому нужны такие санкции?» — написала певица.

По ее словам, Америка лишь делает вид, что защищает Украину, а на самом деле всего лишь хочет обезопасить Европу ценой «украинских жизней».

Певица Камалия является супругой миллиардера, британско-украинского бизнесмена пакистанского происхождения Мохаммада Захура. В СМИ называют ее богатейшей певицей Украины.