Накануне, 21 февраля президент РФ Владимир Путин признал независимость ДНР и ЛНР. На следующий день это решение ратифицировала Госдума и Совет Федераций. На такой шаг, по словам главы государства, Россия пошла ради защиты мирных жителей Донбасса от агрессии Киева и из-за отказа Украины соблюдать Минские соглашения. США ввели санкции против республик Донецка и Луганска, под запрет попала торговля с ЛДНР, а также американские инвестиции в республики.
Камалия заявила, что далека от политики, однако реакция Соединенных Штатов на признание Россией ДНР и ЛНР ее возмутила.
«Они думают, что мы полные идиоты. О какой торговле, инвестициях и финансировании с ДНР и ЛНР идет речь? Кто из западных стран за последние 8 лет торговал, инвестировал или финансировал ДНР или ЛНР? Тогда к чему это лицемерие? Кому нужны такие санкции?» — написала певица.
По ее словам, Америка лишь делает вид, что защищает Украину, а на самом деле всего лишь хочет обезопасить Европу ценой «украинских жизней».
Певица Камалия является супругой миллиардера, британско-украинского бизнесмена пакистанского происхождения Мохаммада Захура. В СМИ называют ее богатейшей певицей Украины.