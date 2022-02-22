Канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщил, что поручил минэкономики обратиться к немецкому регулятору по вопросу приостановки сертификации газопровода «Северный поток-2», передает 22 февраля Интерфакс

По словам канцлера, Германия не сможет принять признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Шольц сообщил, что страны ЕС обсудили первый пакет санкций против РФ и в течение дня примут по нему совместное решение. В частности, канцлер заявил об ограничительных мерах по отношению к газопроводу «Северный поток-2».

«Сегодня я попросил федеральное министерство экономики отозвать у Федерального сетевого агентства доклад по обеспечению энергобезопасности. Это звучит как технический момент, но это необходимый шаг, чтобы теперь не могла состояться сертификация газопровода. Без этой сертификации "Северный поток 2" не может быть запущен», — сказал Шольц.

В пресс-службе федерального сетевого регулятора сообщили, что пока в ведомстве нет новых данных по процессу сертификации. Отмечается, что процесс сертификации будет приостановлен до тех пор, пока не будет завершена передача основных и персональных средств компании — оператора проекта Nord Stream 2 AG в дочернюю компанию и Федеральное сетевое агентство не сможет проверить комплектность документов дочерней компании.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал ввести после признания ЛДНР против РФ санкции, включающие остановку «Северного потока-2».

Президент России Владимир Путин 21 февраля отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, и в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.