«В связи с принятием руководством Российской Федерации противоправных решений о признании "независимости" созданных ею квази-образований на временно оккупированных территориях Украины…, временный поверенный по делам Украины в Российской Федерации Василий Покотило был вызван в Украину для проведения консультаций», — говорится в материале.
Также министерство иностранных дел (МИД) Латвии вызвало на встречу временного поверенного в делах посольства России, которому со стороны Риги выразили резкое осуждение за «агрессию» РФ против Украины.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины.
Накануне президент России Владимир Путин обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет Луганской и Донецкой Республик, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.