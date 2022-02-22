Министерство иностранных дел Украины отзывает временного поверенного по делам Украины в РФ Василия Покотило для консультаций в связи с признанием Россией независимости Луганской и Донецкой Народных Республик, передает 22 февраля ведомство

Эрдоган сделал заявление о признании Россией ДНР и ЛНР © РИА Новости, Алексей Никольский / Перейти в фотобанк Василий Покотило был вызван в Украину для проведения консультаций», — говорится в материале.

Также министерство иностранных дел (МИД) Латвии вызвало на встречу временного поверенного в делах посольства России, которому со стороны Риги выразили резкое осуждение за «агрессию» РФ против Украины.

Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины.

Накануне президент России Владимир Путин обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет Луганской и Донецкой Республик, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.