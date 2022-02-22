«Мы согласились с необходимостью немедленного введения санкции за очередной акт агрессии против Украины. Эти санкции должны включать полную остановку "Северного потока — 2"», — сообщил Зеленский.
Он добавил, что к нему поступил запрос от министерства иностранных дел о рассмотрении возможности разрыва дипломатических отношений между Украиной и РФ. Украинский президент отметил, что намерен работать над этим вопросом и другими «действенными шагами относительно эскалации со стороны РФ».
В свою очередь министр энергетики РФ Николай Шульгинов в интервью заявил, что европейские партнеры «Газпрома» по «Северному потоку-2» могут подать в суд, если он в результате санкций не будет запущен. Он призвал не политизировать вопрос запуска газопровода.
На прошлой неделе ситуация в Донбассе обострилась. Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и усилил обстрелы ЛНР и ДНР, в том числе с применением запрещенной техники. Из-за угрозы вторжения Украины в ДНР и ЛНР начали эвакуацию граждан и объявили всеобщую мобилизацию. Республики обратились к РФ с просьбой о признании суверенитета.
Президент РФ Владимир Путин подписал указы от признании независимости республик. Россия также заключила с ДНР и ЛНР соглашения о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи.