Французский министр осудил решение РФ по признанию ДНР и ЛНР.
«Это нарушение международного права, это посягательство на суверенитет и целостность Украины, это отказ России от своих международных обязательств и подписанных ею Минских соглашений», — сказал Ле Дриан.
Он добавил, что европейским лидерам необходимо занять твёрдую позицию по отношению к России, продемонстрировать солидарность с Украиной и продемонстрировать единство Европы.
Накануне на фоне обострения ситуации в Донбассе и невыполнения Киевом Минских соглашений президент РФ Владимир Путин заявил о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик.