Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил журналистам перед встречей министров иностранных дел европейских стран в Париже, что против России будут введены санкции, сообщает 22 февраля телеканал CNN

Французский министр осудил решение РФ по признанию ДНР и ЛНР. СМИ сообщили о разногласиях в ЕС по поводу санкций против РФ © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

«Это нарушение международного права, это посягательство на суверенитет и целостность Украины, это отказ России от своих международных обязательств и подписанных ею Минских соглашений», — сказал Ле Дриан.

Он добавил, что европейским лидерам необходимо занять твёрдую позицию по отношению к России, продемонстрировать солидарность с Украиной и продемонстрировать единство Европы.

Накануне на фоне обострения ситуации в Донбассе и невыполнения Киевом Минских соглашений президент РФ Владимир Путин заявил о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик.