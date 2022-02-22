Признание Россией Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР) неприемлемо. Об этом 22 февраля заявил президент Турции Тайип Эрдоган, передает агентство Анадолу

Президент Болгарии высказался о признании ЛНР и ДНР © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины.

Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрела, убийство мирных жителей, блокада не прекращаются. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.